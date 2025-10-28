Usa, Trump: "Investiti nel Paese oltre 17mila miliardi di dollari in otto mesi, supereremo quota 21mila"

Con lo shutdown stop ai sussidi alimentari per 40 milioni di americani. Sul fronte dazi, il Canada è pronto a riprendere i negoziati con gli Usa
Negli ultimi otto mesi "sono stati investiti negli Stati Uniti 17mila miliardi di dollari". Lo annuncia Donald Trump parlando davanti ai leader aziendali a Tokyo, dove si trova in visita. E aggiunge: "Penso che supereremo i 21mila entro al fine dell'anno". Poi, rivolgendosi all'a.d. di Apple Tim Cook, si complimenta perché "da solo investe qualcosa come 600 o 650 miliardi di dollari". Intanto, il dipartimento dell'Agricoltura fa sapere che oltre 40 milioni di americani resteranno senza il sussidio alimentare dalla prossima settimana per lo shutdown.
A capo della Federal Reserve "abbiamo un incompetente (Jerome Powell), una cattiva persona, ma nonostante ciò, i tassi sui mutui sono scesi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a una cena con gli imprenditori a Tokyo, in Giappone. "Tra qualche mese non ci sarù più, e prenderemo qualcuno di nuovo - ha aggiunto Trump - se qualcuno ha suggerimenti, ditecelo pure".