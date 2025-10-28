Usa, Trump: "Investiti nel Paese oltre 17mila miliardi di dollari in otto mesi, supereremo quota 21mila"

Negli ultimi otto mesi, "17mila miliardi di dollari sono stati investiti negli Stati Uniti, e penso che supereremo i 21 mila miliardi entro la fine dell'anno". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando ai leader aziendali a Tokyo. Trump si è quindi rivolto a Tim Cook, amministratore delegato di Apple, complimentandolo poiché "da solo investe qualcosa come 600 o 650 miliardi di dollari". Trump è poi ritornato a parlare degli accordi commerciali firmati con il Giappone, spiegando che "è il sesto partner commerciale più grande e penso che, a partire da oggi, salga di due posizioni".