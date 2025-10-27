I finalisti per succedere a Powell alla guida della Banca centrale americana su sono gli attuali governatori della Federal Reserve Christopher Waller e Michelle Bowman, il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett, l'ex governatore Kevin Warsh e il dirigente di BlackRock Rick Rieder
Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che Ottawa è pronta a riprendere i negoziati commerciali sospesi con gli Stati Uniti non appena Washington sarà disposta a farlo. La scorsa settimana, Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i colloqui commerciali con il Canada e ha imposto un dazio aggiuntivo del 10% sui prodotti canadesi, citando una presunta campagna ingannevole legata a un discorso dell'ex presidente Ronald Reagan sui dazi doganali. Nonostante l'apertura da parte del Canada, Trump ha però ribadito: "Non voglio incontrare Carney, non lo incontrerò ancora a lungo". Intanto, il Segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha confermato che la lista dei candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stata ridotta a cinque. I finalisti sono gli attuali governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett, l'ex governatore Kevin Warsh e il dirigente di BlackRock Rick Rieder. Il segretario al Tesoro prevede di fare un altro giro di interviste prima di presentare una "buona lista" a Trump dopo il Ringraziamento.
Donald Trump non esclude un suo terzo mandato ma, allo stesso tempo, ritiene che il ticket JD Vance-Marco Rubio, sarebbe "imbattibile". A chi gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di Steve Bannon, che ha parlato di un piano per un terzo mandato di Trump, il presidente ha risposto: "Non ci ho pensato". Il tycoon ha poi aggiunto di avere dei buoni numeri dei sondaggi.
Davanti alle immagini della East Wing della Casa Bianca in macerie per la costruzione di una nuova, gigantesca sala da ballo, anche la First Lady Melania Trump avrebbe espresso perplessità. "Privatamente Melania ha espresso preoccupazione per la demolizione e ha detto ai suoi collaboratori che non è il suo progetto", scrive il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione.
