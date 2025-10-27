Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che Ottawa è pronta a riprendere i negoziati commerciali sospesi con gli Stati Uniti non appena Washington sarà disposta a farlo. La scorsa settimana, Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i colloqui commerciali con il Canada e ha imposto un dazio aggiuntivo del 10% sui prodotti canadesi, citando una presunta campagna ingannevole legata a un discorso dell'ex presidente Ronald Reagan sui dazi doganali. Nonostante l'apertura da parte del Canada, Trump ha però ribadito: "Non voglio incontrare Carney, non lo incontrerò ancora a lungo". Intanto, il Segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha confermato che la lista dei candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stata ridotta a cinque. I finalisti sono gli attuali governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett, l'ex governatore Kevin Warsh e il dirigente di BlackRock Rick Rieder. Il segretario al Tesoro prevede di fare un altro giro di interviste prima di presentare una "buona lista" a Trump dopo il Ringraziamento.