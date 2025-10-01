Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Lo spettro evocato da Donald Trump si è verificato: il governo federale degli Usa è andato in shutdown, cioè in blocco amministrativo, poco dopo la mezzanotte locale (le 6 in Italia). Lo shutdown comporta la sospensione o il rallentamento di molti servizi. Il Senato degli Stati Uniti, infatti, ha bocciato prima una proposta presentata dai Democratici, poi di un disegno di legge provvisorio del Partito Repubblicano approvato dalla Camera, che avrebbe garantito fondi per la attività goverantive fino al 21 novembre. Il presidente americano ha ribadito che lo stop delle attività amministrative, a causa della mancata estensione dei finanziamenti all'esecutivo, provocherebbe nuovi licenziamenti di massa nella forza lavoro federale. I sindacati hanno già intentato causa contro il tycoon, sostenendo che l'Office of Management and Budget abbia interpretato erroneamente la legge che regola le chiusure quando ha emesso una nota in cui suggeriva alle agenzie di "cogliere questa opportunità" per valutare i licenziamenti. Il Pentagono, fresco del cambio di intestazione in Dipartimento della Guerra, si detto pronto alla "guerra". È quanto ha affermato il capo dell'apparato della Difesa, Pete Hegseth, promettendo di riparare ai "decenni di degrado" nelle Forze armate americane e incolpando "politici stolti e sconsiderati".