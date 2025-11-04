Consensi per Donald Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani

Il lungo braccio di ferro tra Donald Trump e i leader democratici del Congresso sulla riapertura del governo ha raggiunto il 35mo giorno, lo stesso record stabilito durante la prima presidenza Trump. La paralisi, causata da un nuovo scontro sul bilancio e sulla scadenza dei crediti d'imposta per l'assistenza sanitaria, sta mostrando conseguenze sempre più gravi: centinaia di migliaia di dipendenti federali non stanno ricevendo lo stipendio, i ritardi nei voli si moltiplicano per carenza di personale di controllo, e 42 milioni di americani riceveranno solo metà del sussidio alimentare Snap previsto per novembre. Gli insegnanti stanno pagando di tasca propria la mensa per gli studenti poveri. Martedì il Senato voterà per la quattordicesima volta sul disegno di legge già approvato dalla Camera per riaprire il governo, ma i democratici sembrano intenzionati a bocciarlo nuovamente, anche se senatori repubblicani e democratici più centristi sostengono che sono stati fatti progressi dietro le quinte e dopo l'Election Day potrebbero esserci risvolti, anche in possibili colloqui con la Casa Bianca.