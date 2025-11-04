Consensi per Donald Trump in forte discesa: il presidente non piace al 59% degli americani

Tensioni Usa-Venezuela, il dispiegamento delle forze navali americane
Venezuela, il Premio Nobel per la Pace Machado appoggia il capo della Casa Bianca: "I cittadini sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico". Maduro: "Nessuno ci toglierà la democrazia"
I consensi per Donald Trump sono in forte discesa: la maggioranza degli americani ritiene che il presidente Usa sia andato oltre i poteri che gli sono conferiti dal suo ruolo. La rivelazione arriva da un nuovo sondaggio di Washington Post, Abc News e Ipsos: Trump piace al 41% dei cittadini statunitensi, mentre 59 su cento lo disapprovano. Continua intanto senza esclusione di colpi lo scontro con il presidente venezuelano Nicholas Maduro. Dopo l'attacco dell'inquilino della Casa Bianca ("Maduro ha i giorni contati"), è arrivato il sostegno a Washington dal leader dell'opposizione venezuelano, il premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado.
Il lungo braccio di ferro tra Donald Trump e i leader democratici del Congresso sulla riapertura del governo ha raggiunto il 35mo giorno, lo stesso record stabilito durante la prima presidenza Trump. La paralisi, causata da un nuovo scontro sul bilancio e sulla scadenza dei crediti d'imposta per l'assistenza sanitaria, sta mostrando conseguenze sempre più gravi: centinaia di migliaia di dipendenti federali non stanno ricevendo lo stipendio, i ritardi nei voli si moltiplicano per carenza di personale di controllo, e 42 milioni di americani riceveranno solo metà del sussidio alimentare Snap previsto per novembre. Gli insegnanti stanno pagando di tasca propria la mensa per gli studenti poveri. Martedì il Senato voterà per la quattordicesima volta sul disegno di legge già approvato dalla Camera per riaprire il governo, ma i democratici sembrano intenzionati a bocciarlo nuovamente, anche se senatori repubblicani e democratici più centristi sostengono che sono stati fatti progressi dietro le quinte e dopo l'Election Day potrebbero esserci risvolti, anche in possibili colloqui con la Casa Bianca.
I sussidi legati al programma Snap (Supplemental nutrition assistance program), per l'assistenza alimentare alle famiglie più povere, saranno erogati "solo quando i democratici radicali riapriranno il governo, cosa che possono fare facilmente, e non prima". Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth Social. "I sussidi Snap hanno registrato un incremento di miliardi di dollari durante la disastrosa amministrazione di Joe Biden", ha aggiunto.
I consensi verso Donald Trump continuano a calare e per la maggioranza degli americani il presidente è andato oltre i poteri conferitigli dal suo ruolo. Lo rivela un nuovo sondaggio di Washington Post, Abc News e Ipsos, secondo cui la disapprovazione per l'operato del tycoon è al 59%, mentre l'apprezzamento si ferma al 41%, il livello più basso per un presidente all'inizio del secondo mandato. Il 64% degli americani, inoltre, ritiene che l'inquilino della Casa Bianca stia eccedendo nel tentativo di espandere i suoi poteri presidenziali. Su otto questioni chiave tra cui economia, immigrazione, dazi, gestione del governo federale, criminalità, conflitti in Medio Oriente e Ucraina, la maggior parte degli americani disapprova la sua gestione. Nonostante questi dati, la corsa per le elezioni di metà mandato del 2026 rimane equilibrata, con i democratici al 46% e i repubblicani al 44% nelle preferenze per il Congresso. Il sondaggio afferma quindi che a un anno dal voto ci sono poche prove che le impressioni negative sulla performance di Trump stiano andando a vantaggio dei dem.