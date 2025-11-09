Bbc, bufera sul documentario di Trump "modificato": i vertici del network si dimettono dopo le polemiche

"Ci sono stati degli errori - afferma Davie nella dichiarazione in cui comunica le sue dimissioni - e, in quanto direttore generale, devo assumerne la responsabilità ultima. In questi tempi sempre più polarizzati, la Bbc ha un valore unico e parla al meglio di noi. Contribuisce a rendere il Regno Unito un posto speciale; straordinariamente gentile, tollerante e curioso. Come tutte le organizzazione pubbliche, la Bbc non è perfetta e dobbiamo sempre essere aperti, trasparenti e responsabili. Pur non essendo l'unica ragione, l'attuale dibattito su Bbc News ha comprensibilmente contribuito alla mia decisione".