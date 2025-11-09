Axios: bloccati dallo shutdown 5 miliardi di dollari di armi Usa per Kiev e Paesi Nato

Trump boicotta il G20: "Il Sudafrica massacra gli afrikaner. L'Iran ha chiesto di togliere le sanzioni"
© Ministero Difesa Usa
Oltre 5 miliardi di dollari di armi Usa destinate ai Paesi Nato e a Kiev sono bloccati ber colpa dello shutdown. A rivelarlo è il dipartimento di Stato Usa in un documento di cui Axios ha preso visione. E negli Usa continua l'effetto shutdown, con cancellazioni e ritardi per molti aerei. Donald Trump annuncia che l'Iran ha chiesto agli Usa di revocare le sanzioni contro il regime degli ayatollah. "Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri". Secondo Pechino, leader mondiale delle tecnologie verdi, il mondo "deve rimuovere le barriere commerciali e garantire il libero flusso di prodotti green di qualità" per affrontare il cambiamento climatico.
Oltre 5 miliardi di dollari di armi americane destinate ai Paesi della Nato per l'Ucraina sono stati bloccati a causa dello shutdown negli Usa. Lo rivela una stima del dipartimento di Stato di cui Axios ha preso visione. La chiusura governativa di 40 giorni ha paralizzato diverse agenzie federali, tra cui l'ufficio del Dipartimento di Stato che gestisce i contratti di esportazione. Di conseguenza, le consegne di sistemi come i missili Himars, Aegis e Amraam a Danimarca, Croazia e Polonia sono state interrotte o ritardate. Molte queste armi sono poi trasferite in Ucraina.