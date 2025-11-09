Axios: bloccati dallo shutdown 5 miliardi di dollari di armi Usa per Kiev e Paesi Nato

Oltre 5 miliardi di dollari di armi Usa destinate ai Paesi Nato e a Kiev sono bloccati ber colpa dello shutdown. A rivelarlo è il dipartimento di Stato Usa in un documento di cui Axios ha preso visione. E negli Usa continua l'effetto shutdown, con cancellazioni e ritardi per molti aerei. Donald Trump annuncia che l'Iran ha chiesto agli Usa di revocare le sanzioni contro il regime degli ayatollah. "Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri". Secondo Pechino, leader mondiale delle tecnologie verdi, il mondo "deve rimuovere le barriere commerciali e garantire il libero flusso di prodotti green di qualità" per affrontare il cambiamento climatico.