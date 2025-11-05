Mamdani fa la storia a New York: primo sindaco musulmano e voce della sinistra progressista

Nato a Kampala, in Uganda, il 18 ottobre 1991, Zohran Kwame Mamdani è cresciuto in un ambiente intellettuale e multiculturale. Il padre, Mahmood Mamdani, è uno dei più noti studiosi africani di politica e colonialismo, mentre la madre, Mira Nair, è una regista di fama internazionale autrice di film come Monsoon Wedding e The Namesake. La famiglia si è trasferita prima in Sudafrica e poi a New York, dove Zohran è arrivato all'età di 7 anni. Dopo la laurea in Africana Studies al Bowdoin College, nel Maine, ha lavorato nel sociale come consulente per l'assistenza abitativa, esperienza che ha influenzato profondamente la sua visione politica.