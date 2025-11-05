Il partito ha fatto la storia inoltre mantenendo la guida del New Jersey con la vittoria della 53enne deputata "Mikie" Sherrill, che diventa la prima governatrice donna del Garden State: sposata, madre di 4 figli, studi d'élite, è una ex procuratrice federale e una ex ufficiale di Marina, una top gun che ha pilotato elicotteri con missioni in Europa e in Medioriente. Ha battuto l'uomo d'affari italo-americano Giacchino Michael "Jack" Ciattarelli, 64 anni, che aveva ricevuto l'endorsement di Trump, col quale si è schierato dopo che nel 2015 lo aveva definito un "ciarlatano".