Rama Duwaji, la giovane creativa illustratrice artefice del successo del nuovo sindaco di New York Zhoran Mamdani

Negli ultimi mesi la figura di Zohran Mamdani ha catalizzato l’attenzione politica e mediatica. Da esponente locale del Partito socialista, il 34enne è diventato in breve tempo uno dei simboli della nuova generazione democratica. Dietro la sua ascesa, però, risulta fondamentale il lavoro nascosto e costante della moglie Rama Duwaji, che ne ha curato immagine e strategia social. La scelta dei colori della campagna, il giallo-arancio ispirato alla tessera della metropolitana, il blu dei Mets e il rosso dei pompieri, riflette un linguaggio visivo vicino alla vita quotidiana dei newyorkesi, ideato proprio da lei. Duwaji è rimasta lontana dalle scene, ma il suo contributo è riconosciuto come uno degli elementi che hanno reso la comunicazione di Mamdani immediata, autentica e riconoscibile.