Rama Duwaji, la giovane creativa illustratrice artefice del successo del nuovo sindaco di New York Zhoran Mamdani

"New York mostra come si può sconfiggere Trump": il 34enne Zohran Mamdani eletto sindaco
© Ansa
© Ansa
Lontana dai riflettori ma protagonista dietro le quinte, la First Lady della Grande Mela ha contribuito con visione e creatività alla corsa del candidato socialista e alla sua vittoria
C'è una figura tanto discreta quanto determinante dietro la vittoria a New York di Zohran Mamdani, astro nascente della sinistra dem: si chiama Rama Duwaji, è la moglie del nuovo sindaco della Grande Mela, ha 28 anni, è un'illustratrice texana di origini siriane. Pur restando sempre lontana dalle telecamere, ha curato con attenzione l’immagine pubblica del marito scegliendo colori e stili comunicativi durante la sua campagna elettorale. Il suo è stato un ruolo silenzioso ma strategico, che ha contribuito a costruire un racconto politico capace di coinvolgere migliaia di giovani elettori e di costruire al meglio un nuovo volto della leadership progressista americana.
Negli ultimi mesi la figura di Zohran Mamdani ha catalizzato l’attenzione politica e mediatica. Da esponente locale del Partito socialista, il 34enne è diventato in breve tempo uno dei simboli della nuova generazione democratica. Dietro la sua ascesa, però, risulta fondamentale il lavoro nascosto e costante della moglie Rama Duwaji, che ne ha curato immagine e strategia social. La scelta dei colori della campagna, il giallo-arancio ispirato alla tessera della metropolitana, il blu dei Mets e il rosso dei pompieri, riflette un linguaggio visivo vicino alla vita quotidiana dei newyorkesi, ideato proprio da lei. Duwaji è rimasta lontana dalle scene, ma il suo contributo è riconosciuto come uno degli elementi che hanno reso la comunicazione di Mamdani immediata, autentica e riconoscibile.
Mamdani ha dedicato proprio a lei le sue prime parole dopo la vittoria, quando ha detto, davanti ai suoi sostenitori in festa: "Non c'è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento". Con il marito, sul palco, c'era Rama, e accanto alla coppia vincitrice i genitori di lui, la nota regista indiana Mira Nair e l'accademico della Columbia University Mahmood Mamdani.
Nata in Texas da genitori siriani, Rama Duwaji ha trascorso parte dell’infanzia a Dubai prima di tornare negli Stati Uniti per completare gli studi. Dopo un percorso alla Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar e un master in illustrazione alla School of Visual Arts di New York, ha scelto di dedicarsi alla sua passione, l'arte di illustratrice e animatrice. I suoi lavori raccontano temi legati al Medioriente e alle istanze del movimento pro-Palestina, oggi sempre più presenti nel dibattito culturale americano. Un impegno personale e creativo che si intreccia con quello politico del marito, e che ha contribuito a dare profondità e autenticità al messaggio della loro campagna.
Il primo incontro tra Rama Duwaji e Zohran Mamdani risale al 2021, grazie a un’app di appuntamenti, Hinge. Il loro primo incontro è avvenuto a Brooklyn, in una caffetteria yemenita chiamata Qahwah House. Dopo un fidanzamento celebrato a Dubai, i due si sono sposati nel febbraio 2025 al municipio di New York. Sin dai primi mesi della relazione, Mamdani aveva condiviso con lei l’intenzione di candidarsi a sindaco, e Duwaji ha accettato consapevolmente di accompagnarlo in un percorso complesso e impegnativo. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, è stata un sostegno costante anche nei momenti di maggiore stress, tra riunioni notturne e brevi pause dedicate a film e serie televisive.
Rama diventa ora la più giovane First Lady della storia di New York, una città tradizionalmente guidata da sindaci single o molto riservati sulla loro vita privata. Tra i precedenti, Ed Koch non era sposato, Michael Bloomberg si definiva “miliardario single di Manhattan”, mentre Eric Adams ha sempre dichiarato di voler restare indipendente. L’unica coppia paragonabile nella storia del primo cittadino della Grande Mela resta quella formata da Bill de Blasio e Chirlane McCray. Con il loro stile moderno e inclusivo, Zohran e Rama potrebbero rappresentare un nuovo modello di coppia politica: impegnata, creativa e attenta ai valori di comunità e rappresentanza.
© Ansa
© Ansa