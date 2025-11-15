Cina: "Gli Usa adoperino la massima prudenza su Taiwan" | Sale la tensione col Giappone

Takaichi ha dichiarato in Parlamento la scorsa settimana che se la Cina lanciasse un attacco militare a Taiwan e usasse la forza contro le truppe americane che tentano di difenderla, il caso "potrebbe trasformarsi in una minaccia esistenziale" per il Giappone. Se il governo riconoscesse la situazione come tale, le Forze di Autodifesa nipponiche potrebbero essere autorizzate a usare la forza anche se il Giappone non fosse sotto attacco, in base al principio della difesa collettiva. Giovedì, il viceministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore nipponico in Cina Kenji Kanasugi, ribadendo la richiesta alla premier per ritrattare le sue dichiarazioni "estremamente malevole". Il diplomatico nipponico, da parte sua, ha ribattuto che i commenti di Takaichi sono coerenti con la posizione attuale del governo, aggiungendo che il Giappone non ha alcuna intenzione di intervenire nella questione di Taiwan. Nel frattempo, un portavoce del ministero della Difesa cinese ha dichiarato venerdì che se il Giappone dovesse intervenire militarmente nella questione di Taiwan, "subirebbe solo una schiacciante sconfitta contro l'Esercito popolare di liberazione cinese dalla volontà d'acciaio e pagherebbe un prezzo elevato".