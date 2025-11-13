Giappone, la premier Takaichi: "Dormo dalle due alle quattro ore a notte"

Nata a Nara nel 1961, Sanae Takaichi è una politica di lungo corso del Partito Liberal Democratico (LDP), formazione conservatrice al potere in Giappone dalla fine del secondo dopoguerra. Laureata in economia all’Università di Kobe, ha iniziato la carriera politica negli anni ’90 ed è stata ministra per la politica interna e le comunicazioni in diversi governi, inclusi quelli di Shinzo Abe. Considerata una figura determinata e vicina alle posizioni più tradizionaliste del partito, Takaichi è la prima donna a diventare primo ministro del Giappone. Il suo profilo politico combina pragmatismo economico e forte attenzione ai temi della sicurezza nazionale, con un approccio manageriale orientato all’efficienza e all’innovazione.