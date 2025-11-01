Xi Jinping incontra la Takaichi: "Cina e Giappone pronti a rapporti più stabili"

Il presidente cinese Xi Jinping e la nuova premier giapponese Sanae Takaichi si sono incontrati a margine del vertice Apec di Gyeongju, in Corea del Sud, per discutere del futuro delle relazioni bilaterali. Xi ha invitato a evitare che "divergenze e conflitti" definiscano il rapporto tra Pechino e Tokyo, auspicando una cooperazione fondata sulla "comprensione reciproca" e sulla gestione responsabile delle differenze. L'incontro, durato circa trenta minuti, è stato il primo faccia a faccia tra i due leader. Takaichi ha riconosciuto l'esistenza di "questioni in sospeso", ma ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo diretto e sincero per rafforzare la fiducia e garantire stabilità e sicurezza nella regione.