Mondo
Dialogo a Gyeongju

Xi Jinping incontra la Takaichi: "Cina e Giappone pronti a rapporti più stabili"

01 Nov 2025 - 01:41
Il presidente cinese Xi Jinping e la nuova premier giapponese Sanae Takaichi si sono incontrati a margine del vertice Apec di Gyeongju, in Corea del Sud, per discutere del futuro delle relazioni bilaterali. Xi ha invitato a evitare che "divergenze e conflitti" definiscano il rapporto tra Pechino e Tokyo, auspicando una cooperazione fondata sulla "comprensione reciproca" e sulla gestione responsabile delle differenze. L'incontro, durato circa trenta minuti, è stato il primo faccia a faccia tra i due leader. Takaichi ha riconosciuto l'esistenza di "questioni in sospeso", ma ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo diretto e sincero per rafforzare la fiducia e garantire stabilità e sicurezza nella regione.

cina
giappone