Taiwan, scontro tra Cina e Giappone: Pechino convoca l'ambasciatore nipponico | Tokyo: "Nostra linea resta immutata"

La convocazione dell’ambasciatore giapponese è avvenuta alla presenza del vice ministro degli Esteri Sun Weidong. Secondo quanto comunicato dal ministero cinese, l’obiettivo era chiedere alla premier Sanae Takaichi di ritrattare le recenti dichiarazioni sul possibile intervento militare del Giappone in caso di emergenza a Taiwan. Le parole della premier, interpretate da Pechino come una minaccia alla propria sovranità, hanno innescato una reazione immediata, descritta come una delle più dure degli ultimi mesi. Le autorità cinesi hanno ribadito la loro posizione secondo cui Taiwan è parte integrante del territorio nazionale e hanno avvertito Tokyo sulle conseguenze di prese di posizione considerate interferenze nelle questioni interne.