Usa, Wsj: "Xi vuole che Trump si opponga all'indipendenza di Taiwan"

Dopo aver preparato il terreno per un anno con l'amministrazione di Donald Trump, Xi Jinping ora mira al suo obiettivo finale: un cambiamento nella politica versoTaiwan. Lo riferiscono fonti informate al "Wall Street Journal". Dato che il presidente americano ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina il leader di Pechino vuole chiedere in cambio che gli Stati Uniti dichiarino ufficialmente che "si oppongono" all'indipendenza dell'isola. Da quando è salito al potere alla fine del 2012, Xi ha fatto del passaggio di Taiwan sotto il controllo di Pechino un principio chiave del suo "sogno" di rinascita nazionale. Ora sottolinea che la "riunificazione" è inevitabile e non può essere fermata da forze esterne, riferendosi al sostegno politico e militare di Washington a Taipei. E' per questo, riferiscono le fonti, che Xi non è più soddisfatto della posizione adottata dall'amministrazione di Joe Biden, secondo cui Washington "non sostiene" l'indipendenza di Taiwan. Tale dichiarazione ha rassicurato Pechino, ma non si è discostata dalla politica strategicamente ambigua degli Stati Uniti che riconosce le rivendicazioni di Pechino su Taiwan senza tuttavia avallarle. Il leader cinese vuole insomma un'opposizione esplicita all'indipendenza dell'isola. Xi intende approfittare dell'accordo su TikTok e del prossimo vertice Asia-Pacifico in Corea del Sud per avanzare la sua richiesta a Washington.