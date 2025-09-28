Usa, Wsj: "Xi vuole che Trump si opponga all'indipendenza di Taiwan"

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani
Per raggiungere l'obiettivo Pechino userà la leva economica: non basta più la posizione di Biden per cui Washington "non sostiene" gli obiettivi dell'isola
Il presidente cinese Xi Jinping punterebbe chiaramente ad avere l'appoggio di Trump contro l'indipendenza di Taiwan e per far pressione sugli Stati Uniti userebbe la leva economica. E' quanto sostengono fonti informate del Wall Street Journal, spiegando che, in cambio di un accordo economico, Pechino chiederebbe a Washington di mettere in chiaro la sua opposizione alle mire dell'isola. Il presidente Usa ha intanto autorizzato l'invio dell'esercito a Portland per proteggerla dagli attacchi di Antifa e di altri terroristi interni, come annunciato da Trump su Truth.
Dopo aver preparato il terreno per un anno con l'amministrazione di Donald Trump, Xi Jinping ora mira al suo obiettivo finale: un cambiamento nella politica versoTaiwan. Lo riferiscono fonti informate al "Wall Street Journal". Dato che il presidente americano ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina il leader di Pechino vuole chiedere in cambio che gli Stati Uniti dichiarino ufficialmente che "si oppongono" all'indipendenza dell'isola. Da quando è salito al potere alla fine del 2012, Xi ha fatto del passaggio di Taiwan sotto il controllo di Pechino un principio chiave del suo "sogno" di rinascita nazionale. Ora sottolinea che la "riunificazione" è inevitabile e non può essere fermata da forze esterne, riferendosi al sostegno politico e militare di Washington a Taipei. E' per questo, riferiscono le fonti, che Xi non è più soddisfatto della posizione adottata dall'amministrazione di Joe Biden, secondo cui Washington "non sostiene" l'indipendenza di Taiwan. Tale dichiarazione ha rassicurato Pechino, ma non si è discostata dalla politica strategicamente ambigua degli Stati Uniti che riconosce le rivendicazioni di Pechino su Taiwan senza tuttavia avallarle. Il leader cinese vuole insomma un'opposizione esplicita all'indipendenza dell'isola. Xi intende approfittare dell'accordo su TikTok e del prossimo vertice Asia-Pacifico in Corea del Sud per avanzare la sua richiesta a Washington.
