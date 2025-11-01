Sale la tensione in Venezuela, Wp: in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford

Sale la tensione nelle acque dei Caraibi, di fronte al Venezuela. Gli Stati Uniti stanno infatti inviando anche la portaerei Gerald Ford, che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana secondo quanto anticipa il Washington Post. La portaerei è accompagnata da altre tre navi da guerra e a bordo ci sono circa 4mila soldati. Una mossa che arriva dopo che Trump aveva dichiarato di non prendere in considerazione attacchi al Venezuela. Il presidente aveva di recente affermato che gli Stati Uniti condurranno test nucleari se anche altri Paesi lo faranno, mantenendo però l'ambiguità sul tipo di test a cui si riferisce.