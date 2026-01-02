Maduro: "Pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari"

Maduro ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l'accesso alle sue vaste riserve petrolifere attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto. "Cosa stanno cercando? È chiaro che vogliono imporsi attraverso minacce, intimidazioni e forza", ha detto il presidente venezuelano, aggiungendo poi che è tempo che entrambe le nazioni "inizino a parlare seriamente, con dati alla mano". "Il governo degli Stati Uniti sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce, che se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti - ha sottolineato Maduro -. Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto agli investimenti statunitensi, come con la Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono".