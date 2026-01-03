L'infiltrato e le forze speciali, così Nicolas Maduro è stato arrestato nel sonno

A guidare a colpo sicuro le forze Delta sarebbe stata la Cia, che hanno iniziato a muoversi già a partire da agosto. L'operazione sarebbe infatti "frutto di una pianificazione meticolosa durata mesi", coadiuvata nelle ultime settimane da un infiltrato che ha monitorato da vicino gli spostamenti di Maduro comunicando quando il presidente venezuelano sarebbe stato più vulnerabile nonostante la cortina di guardie del corpo di cui si era circondato nell'ultimo periodo. A riportarlo è il New York Times, secondo cui l'operativo della Central intelligence agency avrebbe anche sfruttato una serie di droni "stealth" per monitorare costantemente il territorio. Rimane però un mistero come la Cia abbia individuato la persona da reclutare all'interno della cerchia di Nicolas Maduro, anche se secondo fonti militari la taglia da 50 milioni di dollari che pendeva sulla testa del leader di Caracas avrebbe agevolato - e non di poco - la selezione.