Cosa succede dopo la caduta di Maduro? Gli scenari per il futuro del Venezuela

Il regime crolla e i suoi alti funzionari si dimettono o fuggono. Il candidato dell'opposizione più probabile è Edmundo González Urrutia, che si era candidato alle elezioni del 2024. González, accademico e diplomatico di lunga data, è ora in esilio in Spagna. È sostenuto dalla recente vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l'attivista democratica María Corina Machado. Intervenendo a Oslo il mese scorso dopo aver ricevuto il Premio, Machado ha affermato che il suo movimento si stava preparando per "una transizione ordinata e pacifica", una volta che Maduro se ne fosse andato. A dicembre ha dichiarato che González l'aveva invitata a ricoprire la carica di vicepresidente e che "la stragrande maggioranza" della polizia e delle forze armate avrebbe eseguito gli ordini della nuova amministrazione una volta iniziata la transizione politica.