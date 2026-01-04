Ecco quanto vale il petrolio del Venezuela

Il presidente americano aveva spesso ribadito come, a detta sua, il Venezuela avesse "rubato" il petrolio statunitense e che ora "l'America lo riavrà indietro". Subito dopo l'operazione, il tycoon ha indicato che uno degli obiettivi è coinvolgere le grandi compagnie petrolifere americane per rilanciare l'industria venezuelana e utilizzare le risorse a scopi economici e strategici per i due paesi. Anche se, al momento, le maggiori aziende non hanno preso impegni immediati. Per gli Stati Uniti poter controllare le riserve venezuelane significa una potenziale espansione della propria influenza energetica globale, ma prima c'è la necessità di grandi investimenti economici e di tempo per ammodernare le infrastrutture.