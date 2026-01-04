Logo Tgcom24
Venezuela, la Corte suprema dopo la cattura di Maduro: "Rodriguez presidente ad interim"

Il presidente e sua moglie portati a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn

04 Gen 2026 - 07:08
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Un assalto "senza precedenti" al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco", annuncia il tycoon promettendo che gli Usa "gestiranno il paese fino alla transizione". "È arrivata l'ora della libertà", dice la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado, pronta a governare, ma per Trump "non ha il sostegno necessario", mentre la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza. Nel blitz ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili. Maduro e sua moglie sono arrivati a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn

