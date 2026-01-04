Venezuela: la vice di Maduro vicepresidente ad interim

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro. La Corte ha stabilito "che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione". I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l'ind*izione di elezioni anticipate entro 30 giorni.