Venezuela, chi è Cilia Flores: moglie di Maduro e "primera combatiente"

Flores ha iniziato a seguire Hugo Chavez durante il Caracazo del 1989, un'ondata di proteste popolari a Caracas che le ha risvegliato una "vocazione rivoluzionaria". Ha offerto supporto legale a Chavez e ha risposto alle lettere dei suoi sostenitori, iniziando una carriera politica che l'avrebbe portata a ruoli chiave nel chavismo. Ha fondato il Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos e si è unita al movimento MBR-200, guadagnandosi notorietà come avvocato e attivista.