Donald Trump ora punta alla Groenlandia: "Ne abbiamo assolutamente bisogno"

"Presto". È bastata una parola, e in allegato la sagoma della Groenlandia, per mandare un messaggio limpido. Anche perché l'isola artica compare completamente colorata a stelle e strisce. Mentre dalla Casa Bianca si stanno spendendo da ore per allontanare gli spettri imperialisti dopo l'attacco in Venezuela, la podcaster Katie Miller ha gettato benzina sul fuoco alimentando le velleità americane sul territorio del Regno di Danimarca. E il fatto che la 34enne sia legata a Stephen Miller, uno dei principali consiglieri di Trump in merito alla sicurezza nazionale, non può che peggiorare le cose.