Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
'Non per i minerali e il petrolio'

Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale"

E cita la presenza di navi cinesi e russe nei mari danesi

23 Dic 2025 - 10:06
 Nuuk © Istockphoto

 Nuuk © Istockphoto

"Non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza. Dobbiamo averla. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E se date un'occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Dobbiamo averla". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida, nel corso della quale ha definito la Groenlandia (che è un territorio autonomo del Regno di Danimarca) "una questione di grande importanza".

Leggi anche

Danimarca, neonata tolta alla madre dopo test di competenza genitoriale | Lo sfogo: "Combatterò per farti tornare a casa"

Trump: "La Groenlandia ci serve per la pace" | JD Vance in visita: non useremo la forza | Ma il nuovo governo dell'isola è anti-Usa

Quanto al nuovo inviato speciale dell'amministrazione Trump per la Groenlandia, Jeff Landry, "Beh, mi ha chiamato lui", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, ricordando il precedente dell'acquisto della Louisiana da parte degli Stati Uniti, "mi ha detto: 'Sono il governatore della Louisiana' e ha detto che gli sarebbe piaciuto... non l'ho chiamato io, mi ha chiamato lui. È molto proattivo, è un ottimo ragazzo, un uomo d'affari".

Leggi anche

Elezioni in Groenlandia, vince l'opposizione di centrodestra: bene anche i nazionalisti

Guerra dei dazi, la Cina è pronta a rispondere agli Usa: ecco come, la nuova strategia del Dragone

"Hanno una popolazione molto piccola e, non so, dicono Danimarca, ma la Danimarca - ha sottolineato Trump - non ha speso soldi, non hanno protezione militare. Dicono che la Danimarca fosse lì 300 anni fa o qualcosa del genere con una barca. Beh, anche noi eravamo lì con le barche, ne sono sicuro. Quindi, dovremo sistemare le cose".

donald trump
groenlandia

Sullo stesso tema