Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Nomina annunciata

Trump nomina governatore Louisiana "inviato speciale in Groenlandia"

L'annuncio è arrivato sul social Truth ed è stato ripreso da diversi media internazionali

22 Dic 2025 - 08:10
© Ansa

© Ansa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, come "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". La notizia è stata riportata da diversi media, tra cui il sito della Reuters e testate scandinave. Landry ha commentato la decisione con un messaggio pubblicato su X, ringraziando il presidente Trump. "Un onore servirti in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Usa. Questo non condizionerà in nessun modo la mia posizione da governatore della Louisiana", ha scritto.

donald trump
groenlandia