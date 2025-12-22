Trump nomina governatore Louisiana "inviato speciale in Groenlandia"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, come "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". La notizia è stata riportata da diversi media, tra cui il sito della Reuters e testate scandinave. Landry ha commentato la decisione con un messaggio pubblicato su X, ringraziando il presidente Trump. "Un onore servirti in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Usa. Questo non condizionerà in nessun modo la mia posizione da governatore della Louisiana", ha scritto.