Danimarca, neonata tolta alla madre dopo test di competenza genitoriale | Lo sfogo: "Combatterò per farti tornare a casa"

Ma il suo primo incontro con la figlia, all'inizio di questa settimana, è stato interrotto prematuramente perché si riteneva che la bambina fosse troppo stanca e iperstimolata. "Mi si è spezzato il cuore quando la responsabile ha fermato il cronometro", ha detto tra le lacrime. "Ho il cuore a pezzi, non so cosa fare senza di lei". Il suo appello sarà discusso il 16 settembre. Al momento le spetta di vedere la figlia solo una volta ogni due settimane per due ore alla volta.