Caso Indi, il padre: ci impediscono di portarla a casa malgrado la cittadinanza italiana

"Nessuna polemica verso il Regno Unito"

Prima di concedere la cittadinanza a Indi Gregory, comunque, c'era stato un confronto tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak, come confermato dal presidente del Consiglio. "Questa decisione non ha alcun tratto polemico verso il Regno Unito. Già in passato il governo italiano ha concesso la cittadinanza a un bambino inglese che si trovava nella stessa situazione, il piccolo Alfie Evans. Abbiamo deciso di compiere questo passo per dare alla piccola Indi una possibilità in più", ha detto, in un'intervista al Messaggero, Giorgia Meloni, ringraziando l'ospedale Bambino Gesù di Roma, per la disponibilità ad accogliere la piccola.