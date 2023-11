Gb, giudici negano il trasferimento in Italia a una neonata con una patologia incurabile

La proposta del Bambino Gesù di Roma

Per il caso di Indi si era fatto avanti il Bambino Gesù di Roma offrendo la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi, ma anche in quel caso la giustizia britannica aveva detto no. Anche per Charlie Gard e Alfie Evans, infatti, la giustizia britannica aveva opposto il suo no ed erano morti in Gran Bretagna una volta sospeso il supporto vitale.