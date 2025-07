Groenlandia: la meravigliosa isola ambita anche da Trump

UNA META DI VIAGGIO MOLTO PARTICOLARE – Oltre a costituire uno spinoso tema strategico, la Groenlandia è un paese di immensa bellezza e di natura ostile ed estrema, accessibile solo a viaggiatori esperti e molto determinati. Non ha ancora vocazione turistica e quindi offre pochi accessi e scarse strutture ricettive. In compenso, premia chi osa avventurarsi fino ai confini del mondo con autentiche meraviglie della natura. La capitale è Nuuk, situata sulla costa sudoccidentale del Paese,caratterizzata da un complesso sistema di fiordi, e ha poco meno di 20mile abitanti. Qui si trova l’aeroporto principale del Paese, collegato con l’Europa dai voli in partenze e arrivo da Reykjavik e Copenaghen. Le altre maggiori città groenlandesi sono Kangerlussuaq, Narsarsuaq, Ilulissat o Kulusuk. Il periodo migliore per effettuare il viaggio è l’estate, ossia da giugno a metà agosto, quando le temperature sono meno rigide: in questo periodo dell’anno si gode di giornate lunghissime, con il fenomeno del sole di mezzanotte; si possono fare escursioni e giri turistici, trekking di ogni genere, navigare tra i fiori e ai piedi dei ghiacciai, godersi le sorgenti termali e ammirare il passaggio delle balene giganti. Gli altri mesi dell’anno hanno un fascino diverso, altrettanto suggestivo, ma con difficoltà molto più grandi da affrontare, non ultimo dei quali la notte polare, il fenomeno per cui il sole non sale sull’orizzonte per settimane o anche per mesi. Il fenomeno, opposto del sole di mezzanotte, interessa tutte le terre situate a nord del Circolo Polare Artico, quindi gran parte della Groenlandia. In compenso, nelle lunghe notti invernali è più probabile assistere alle fantasmagoriche aurore boreali. In Groenlandia, inoltre, non esistono strade asfaltate che collegano le città e le comunità di abitanti: gli spostamenti avvengono con le imbarcazioni, quando i corsi d’acqua sono liberi dai ghiacci, oppure con elicotteri, piccoli aerei, oppure con motoslitte e slitte trainate da cani. Un viaggio in queste zone non può essere improvvisato, ma richiede una pianificazione accurata.