Groenlandia, ossessione Usa da quasi due secoli

Nel 1910 gli Stati Uniti tornano sull'argomento, in modo più serio. Viene discusso un accordo trilaterale informale: gli Usa avrebbero ottenuto la Groenlandia dalla Danimarca mentre la Danimarca avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti alcuni territori nelle Filippine, al tempo sotto controllo degli States. Ma l'accordo naufraga perché la Danimarca teme una reazione internazionale severa. Intanto però la dottrina Monroe è entrata nel lessico della politica estera Usa: la Groelandia è considerato un territorio europeo anomalo nell'emisfero occidentale, nell'America del Nord.