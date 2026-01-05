Logo Tgcom24
Dopo il Venezuela Trump minaccia la Colombia: "E' governata da un uomo malato, ma non per molto"

E minaccia un secondo attacco se Caracas non si comporterà come pretende Washington

05 Gen 2026 - 07:20
© Ansa

© Ansa

"La Colombia è governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "L'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha aggiunto, per poi minacciare di nuovo il Venezuela di un ulteriore attacco dopo quello che ha portato alla cattura di Maduro: "Delcy Rodriguez faccia le cose giuste". E ora le mire del tycoon si spostano sulla Groenlandia.

venezuela
maduro

