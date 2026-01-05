Ex militare, ebreo ortodosso, 92 anni: chi è il giudice di Maduro

Hellerstein è ebreo ortodosso. Il suo orientamento religioso è noto negli ambienti legali di New York e nella comunità ebraica, ha ricoperto anche ruoli di vertice. Il che ha suscitato una certa curiosità visto che Maduro negli anni al governo ha fatto propria una retorica anti israeliana, collegata a un avvicinamento all'Iran. Tuttavia, alcuni avvocati che hanno avuto a che fare con lui, lo descrivono come "Duro metodico e acuto, ma anche irremovibilmente imparziale".