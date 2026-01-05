Borse in rialzo e petrolio in calo dopo il blitz Usa in Venezuela

TRUMP: ACCESSO TOTALE AL PETROLIO DEL VENEZUELA

Nella giornata di oggi l’ex presidente venezuelano Maduro comparirà davanti a un giudice federali a New York per le accuse formali a suo carico. Dalla vice presidente Rodriguez è arrivata una prima apertura al dialogo con gli Usa, ma Donald Trump ha già fatto sapere che se le cose non andranno come vuole la Casa Bianca ci sarà un secondo blitz. Il tycoon ha promesso “accesso totale” al petrolio venezuelano per le aziende americane. Parlando con i giornalisti, Trump ha poi lanciato messaggi minacciosi alla Colombia, al Messico e all’Iran ed è tornato a ribadire che “gli Usa hanno bisogno della Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale”: "Ci occuperemo della Groenlandia tra circa due mesi... parliamone tra 20 giorni", ha detto Trump. Parole che hanno scatenato la reazione piccata del premier danese Mette Frederiksen. Netta la reazione cinese all'intervento Usa in Venezuela: Pechino ha chiesto il rilascio di Maduro, mentre Xi (senza mai nominare gli Usa) ha detto che "azioni prepotenti stanno cambiando l'ordine internazionale”.