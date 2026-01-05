Borse in rialzo e petrolio in calo dopo il blitz Usa in Venezuela

Nessuno scossone sul prezzo del greggio in seguito alla cattura di Maduro decisa da Trump, che ha lanciato messaggi anche a Colombia, Messico e Iran. Listini fiduciosi, a Piazza Affari corre Leonardo
Partenza positiva per le Borse europee nella prima seduta post intervento americano in Venezuela. Il prezzo del petrolio, osservato speciale sui mercati, ha registrato un calo. L'indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,5% con Leonardo che guida Piazza Affari con un rialzo del 5%, bene anche i titoli del settore petrolifero ed energetico.
L’ASIA CONTINUA A CORRERE
Gli investitori guardano agli sviluppi della situazione in Venezuela dopo il blitz americano e la cattura del presidente Maduro, ma per il momento le Borse non sembrano preoccupate. L’indice Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo del 3% trascinato dall’ottimismo sulla tecnologia e sulle prospettive per il 2026. Sempre in Giappone, l’indice Topix (+2,1%) ha raggiunto il suo massimo storico. Solido rialzo anche a Shanghai, che ha guadagnato l’1,3%. Secondo Bloomberg, si tratta del miglior inizio di anno per i mercati asiatici dal 2012.
TRUMP: ACCESSO TOTALE AL PETROLIO DEL VENEZUELA
Nella giornata di oggi l’ex presidente venezuelano Maduro comparirà davanti a un giudice federali a New York per le accuse formali a suo carico. Dalla vice presidente Rodriguez è arrivata una prima apertura al dialogo con gli Usa, ma Donald Trump ha già fatto sapere che se le cose non andranno come vuole la Casa Bianca ci sarà un secondo blitz. Il tycoon ha promesso “accesso totale” al petrolio venezuelano per le aziende americane. Parlando con i giornalisti, Trump ha poi lanciato messaggi minacciosi alla Colombia, al Messico e all’Iran ed è tornato a ribadire che “gli Usa hanno bisogno della Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale”: "Ci occuperemo della Groenlandia tra circa due mesi... parliamone tra 20 giorni", ha detto Trump. Parole che hanno scatenato la reazione piccata del premier danese Mette Frederiksen. Netta la reazione cinese all'intervento Usa in Venezuela: Pechino ha chiesto il rilascio di Maduro, mentre Xi (senza mai nominare gli Usa) ha detto che "azioni prepotenti stanno cambiando l'ordine internazionale”.
PETROLIO IN CALO
Al momento il prezzo del petrolio non ha risentito dell’intervento nel Paese sudamericano. Dopo essere scesi di circa l’1%, ora il Brent scambia a 60,34 dollari al barile (-0,67%) e il Wti a 56,87 dollari (-0,79%). Secondo Goldman Sachs, i rischi per i prezzi del greggio sono ambigui e modesti. Il Venezuela, va ricordato, possiede i più grandi giacimenti petroliferi del mondo, ma a causa di infrastrutture inadeguate e obsolete, al momento vengono sfruttati solo parzialmente. I bombardamenti Usa non hanno danneggiato la raffineria di Amuay e le aree petrolifere della cintura dell’Orinoco restano operative. Secondo diversi osservatori, un maggiore sfruttamento delle immense risorse venezuelane potrebbe portare sul lungo termine a un calo del prezzo del petrolio. Nel frattempo i Paesi Opec+ hanno deciso di sospendere gli aumenti di produzione a febbraio e marzo 2026.
ORO IN SALITA
L'oro riprende il rally, con il contratto spot che sale del 2,06% a 4.420 dollari l'oncia, mentre l'argento continua a salire (+3,5% a 75,41 dollari). Sul valutario, il dollaro si rafforza e l'euro incrocia il biglietto verde a 1,1691 (da 1,1745 del closing di venerdì). La moneta unica vale anche 183,54 yen (da 184,01), mentre il cross dollaro/yen è a 156,97 (da 156,66 ). In rialzo il Bitcoin a 92.408 dollari (+1,8%). Giù il gas a 28,2 euro al megawattora (-2,7%).