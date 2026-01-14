Groenlandia, il ministro degli Esteri danese: "Non siamo riusciti a far cambiare idea a Trump"

“È chiaro che il presidente americano ha questo desiderio di conquistare la Groenlandia, e noi abbiamo chiarito in modo inequivocabile che ciò non è nel nostro interesse”, ha dichiarato Rasmussen, ribadendo che qualsiasi ipotesi di acquisizione è “inaccettabile” e contraria al rispetto dell’integrità territoriale dell’isola. Il confronto è stato definito “franco ma costruttivo”, pur confermando che le posizioni restano lontane.