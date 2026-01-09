Groenlandia, Trump: "La prenderemo con le buone o le cattive"

"Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei". Parola di Donald Trump riguardo all'ipotesi di acquistare l'isola. "Ma ora - ha proseguito - faremo qualcosa per la Groeanlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini", ha affermato il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. "Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura", ha poi aggiunto Trump, che si è comunque definito "un grande fan della Danimarca".