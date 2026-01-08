La Groenlandia al Congresso Usa: "Non siamo in vendita" | Trump offre 100mila dollari a persona

Nonostante l'isola abbia lo status di territorio autonomo della corona danese, tutti i partiti rappresentati nel suo Parlamento sono favorevoli a una secessione formale dalla Danimarca e al superamento delle ultime tracce di dominio coloniale europeo. Ma hanno posizioni diverse su come acquisire l'indipendenza e sui rapporti col gigante americano, che già dal 1951 ha una presenza militare esclusiva sull'isola dei ghiacci e ne controlla la difesa. E intanto, sulla pelle dei groenlandesi, sono già partite le scommesse. Com'era successo sul Venezuela, dove chi aveva puntato sulla caduta di Nicolás Maduro ha incassato 400 mila dollari, ora la popolare piattaforma Polymarket quota probabile al 16% l'acquisizione americana dell'isola. Probabilità non altissima, ma ogni giorno in aumento.