Iran, media: "Trump prepara attacco militare Usa entro 24 ore"

Vanno avanti da ormai settimane le proteste contro il carovita che hanno portato nelle piazze di tutto Iran centinaia di migliaia di persone. Da giorni è però pressoché impossibile capire cosa stia accadendo, dato che Teheran ha deciso di disconnettere Internet in tutto il Paese per impedire qualunque comunicazione con l'esterno. Per strada la sanguinosa repressione continua. Nella serata di martedì 13 gennaio le autorità governative sono arrivate ad ammettere la morte di oltre 2.500 persone. Per la tv dei dissidenti, Iran International, le vittime supererebbero le 12mila persone. Intanto è alta tensione tra il governo iraniano e quello americano dopo che Trump ha promesso "azioni molto forti" se il governo iraniano procederà con le esecuzioni di massa programmate per alcuni manifestanti arrestati. La Casa Bianca, che da giorni sostiene apertamente gli sforzi del popolo contro l'ayatollah, ha dato ordine di evacuare una parte del suo personale militare dislocato in Qatar.