Iran, dai giovani uccisi ai gesti simbolici: così la protesta sfida il potere

Rubina Aminian - Rubina Aminian, 23 anni, studentessa curda di design tessile e moda allo Shariati College di Teheran, è diventata il volto simbolico della repressione della protesta. Secondo gruppi per i diritti umani, Rubina è stata colpita alla testa da un proiettile sparato da distanza ravvicinata, mentre partecipava a una manifestazione antigovernativa l’8 gennaio 2026, subito dopo aver lasciato le lezioni. La giovane non era solo una protestante: sui social la sua immagine di creativa sorridente e appassionata di moda ha fatto rapidamente il giro del mondo, trasformandola in un simbolo di libertà e di aspirazioni spezzate. La sua famiglia, giunta da Kermanshah a Teheran per identificarne il corpo tra centinaia di vittime, ha dovuto affrontare l’intervento delle forze di sicurezza che ha reso difficile anche il suo seppellimento. Le autorità hanno ostacolato la sepoltura nella sua città natale, costringendo alla sepoltura lungo una strada tra Kermanshah e Kamyaran. Il nome di Rubina è diventato rapidamente un hashtag condiviso migliaia di volte sui social network, un simbolo della lotta per i diritti fondamentali e per un futuro diverso in Iran.