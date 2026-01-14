Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
IL PUNTO

L'Iran all'Onu: "Usa e Israele responsabili per le morti dei civili" | L'avvertimento di Washington ai connazionali: "Lasciate immediatamente il Paese"

Il Dipartimento di Stato: "Valutare se c'è la possibilità di partire via terra, attraverso Turchia o Armenia"

14 Gen 2026 - 07:09
© Da video

© Da video

L'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, ha inviato una lettera al Segretario Generale Antonio Guterres nella quale attacca gli Stati Uniti e Israele. "Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno una responsabilità legale diretta e innegabile per la conseguente perdita di vite di civili innocenti, in particolare tra i giovani", ha scritto nella lettera. 

Leggi anche

Proteste in Iran, Trump: "Continuate a manifestare: l'aiuto è in arrivo" | Rubio: "Valutiamo risposte non militari" | Mosca: "Minacce inaccettabili"

Gli Usa avvertono: "Gli americani lascino immediatamente l'Iran"

  Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto ai cittadini americani di lasciare subito l'Iran e "se possibile valutare la possibilità di partire via terra, dirigendosi verso l'Armenia o la Turchia". Il dipartimento ha raccomandato agli americani di "cercare mezzi di comunicazione alternativi" a causa delle "continue interruzioni di internet" e di "avere un piano di partenza che non dipenda dall'assistenza del governo Usa".

Ti potrebbe interessare

iran

Sullo stesso tema