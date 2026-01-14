Gli Usa ai connazionali in Iran: "Lasciate il Paese"

"Le proteste in tutto il Paese continuano a intensificarsi - si legge nel comunicato -. Sono in corso misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni del trasporto pubblico e blocchi di Internet. Il governo iraniano ha limitato l'accesso alle reti di telefonia mobile, fissa e a Internet a livello nazionale. Le compagnie aeree continuano a ridurre o cancellare i voli da e per l'Iran, con diverse che hanno sospeso il servizio", ha evidenziato l'ambasciata, richiedendo nuovamente di "lasciare immediatamente l'Iran. Predisponete un piano per lasciare il Paese che non faccia affidamento sull'assistenza del governo degli Stati Uniti. Se non potete partire, individuate un luogo sicuro all'interno della vostra abitazione o in un altro edificio protetto. Procuratevi scorte di cibo, acqua, medicinali e altri beni essenziali", conclude il testo.