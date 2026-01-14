Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
tensioni crescenti

Groenlandia, Copenaghen: "Rafforzeremo la nostra presenza militare" | Trump: "Controllo isola essenziale per sicurezza nazionale"

Il vice ministro danese Troels Lund Poulsen: "Necessaria maggiore presenza della Nato". Trump: "Inaccettabile no controllo Usa su Groenlandia"

14 Gen 2026 - 13:06
© Ansa

© Ansa

"Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia". Ad affermarlo è il vice ministro danese Troels Lund Poulsen ad Afp, dopo le parole di Donald Trump circa l'ottenimento dell'isola da parte degli Stati Uniti. "Ci concentreremo anche maggiormente all'interno della Nato su più esercitazioni e una maggiore presenza della Nato nell'Artico", prosegue Poulsen che aggiunge: "La Danimarca è coinvolta in un dialogo continuo con i suoi alleati".

Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia"

 "Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Questo il commento del presidente statunitense Donald Trump su Thruth. Il tycoon poi si rivolge alla Nato, affermando che l'Alleanza atlantica diventerebbe "molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile". Secondo Trump, l'isola artica è essenziale "per il Golden Dome (uno scudo missilistico, ndr) che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina e questo non può accadere! Dal punto di vista militare, senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente!"

groenlandia
danimarca
stati uniti
usa
nato

Sullo stesso tema