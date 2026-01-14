Groenlandia, Copenaghen: "Rafforzeremo la nostra presenza militare" | Trump: "Controllo isola essenziale per sicurezza nazionale"

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Questo il commento del presidente statunitense Donald Trump su Thruth. Il tycoon poi si rivolge alla Nato, affermando che l'Alleanza atlantica diventerebbe "molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile". Secondo Trump, l'isola artica è essenziale "per il Golden Dome (uno scudo missilistico, ndr) che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina e questo non può accadere! Dal punto di vista militare, senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente!"