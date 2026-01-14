Groenlandia, alcuni residenti: "Siamo preoccupati, non saremo mai uno stato dell'America"

A "È sempre Cartabianca" le reazioni locali sulle dichiarazioni di Donald Trump
© Da video
"È pazzo, fa tutto questo solo per i soldi. Il fatto è che alla fine si prenderà veramente la Groenlandia" dice un residente di Copenaghen all'inviata di "È sempre Cartabianca", Maria Chiara Carbone, commentando le ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla volontà di prendere l'isola della Danimarca.
"In Venezuela ha portato via il presidente e anche qui potrebbe usare l'esercito, non ci sono opzioni: vuole la Groenlandia e l'avrà" prosegue l'uomo rassegnato. "Stavolta è una cosa grossa, non può comprare un paese se non è in vendita e non può attaccare un paese NATO, è un'idiota" discutono alcune persone in un bar. "Secondo me la Danimarca non ha fatto molto per la Groenlandia e non possiamo davvero difenderla. Sono preoccupata" risponde una donna.
L'inviata del programma di Rete 4 arriva poi a Nuuk, capitale della Groenlandia, per sentire quali sono le reazioni locali sulle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. "Siamo preoccupati naturalmente, fin da quando eravamo bambini abbiamo sempre sognato l'indipendenza e adesso cosa accadrà? Saremo colonizzati e invasi un'altra volta? Bisogna fare qualcosa, non saremo mai uno stato dell'America" ha detto una ex sciatrice agonistica che risiede sull'isola.