Groenlandia, alcuni residenti: "Siamo preoccupati, non saremo mai uno stato dell'America"

"In Venezuela ha portato via il presidente e anche qui potrebbe usare l'esercito, non ci sono opzioni: vuole la Groenlandia e l'avrà" prosegue l'uomo rassegnato. "Stavolta è una cosa grossa, non può comprare un paese se non è in vendita e non può attaccare un paese NATO, è un'idiota" discutono alcune persone in un bar. "Secondo me la Danimarca non ha fatto molto per la Groenlandia e non possiamo davvero difenderla. Sono preoccupata" risponde una donna.