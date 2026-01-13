Le spille anti-Trump ai Golden Globe: quando il red carpet diventa (anche) un manifesto politico

Gli slogan - “Be Good" è apparso su molte delle spille indossate da celebrità come Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne. È un doppio messaggio: da un lato richiama il cognome della donna recentemente uccisa a Minneapolis da un agente dell’Immigration and customs enforcement. e dall’altro si presenta come un appello morale universale — un invito alla gentilezza, alla responsabilità civica e alla compassione in risposta alla violenza delle forze dell’ordine federali. La frase diventa simbolo di solidarietà verso chi è rimasto vittima di un uso ritenuto eccessivo della forza e, più in generale, di una critica alle pratiche dell’agenzia federale. Anche Ice out, letteralmente “fuori l’ICE”, è un altro slogan apparso in qeusta edizione dei Golden Globe. E' un gioco di parole che invita a mettere l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane (ICE) fuori dalle comunità o a ridurne il ruolo politico e operativo. È una richiesta di allontanamento o di abolizione di un’agenzia considerata responsabile di eccessi e abusi nel controllo dell’immigrazione, secondo molti critici. L’espressione è stata adottata nel contesto delle proteste nazionali scatenate dalla morte di Renee Good e da altri episodi simili