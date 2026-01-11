Dilaga la protesta dopo l'uccisione di Renee Good a Minneapolis, migliaia in piazza

Lo slogan è anche un riferimento al nome della donna 37enne uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto mercoledì. Migliaia di persone hanno sfidato il gelo e si sono riversate in un parco innevato per avvicinarsi al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. A Philadelphia, i manifestanti hanno marciato sotto la pioggia dal municipio alla sede locale dell'Ice. Altri si sono mobilitati a New York, Washington e Boston, con raduni a cui hanno partecipato centinaia di dimostranti. Altre proteste sono previste per oggi. Gli appelli alla mobilitazione sono stati amplificati dal movimento No Kings, una rete di organizzazioni di sinistra che lo scorso anno ha organizzato manifestazioni a livello nazionale contro Trump.