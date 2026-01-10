Minneapolis, in un nuovo video gli attimi precedenti la morte di Renee

"Noi i fischietti, loro le pistole", dirà poi Rebecca. "I'm not mad at you", "Non sono arrabbiata con te", ripete invece dall'auto Renee. Per la Casa Bianca, questo video dimostrerebbe che Jonathan Ross ha agito per "autodifesa". Ma non sarebbe proprio così per la folla scesa in piazza a manifestare. Good, infatti, era in auto con una mano fuori dal finestrino e una sul volante quando gli agenti si sono avvicinati. "Non sono arrabbiata con te", dice e poi cerca di fare retromarcia. L'agente che ha sparato era a fianco dell'auto, quindi non avrebbe, anche volendo, potuto essere investito. Lui però, con il telefono in mano, la uccide a bruciapelo.