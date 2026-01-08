Ice: cos'è e cosa fa l'agenzia Usa contro l'immigrazione clandestina

Salita alla ribalta con il nuovo mandato di Trump, è la seconda agenzia investigativa per dimensioni dopo l’Fbi, con un budget annuo di circa otto miliardi di dollari e oltre 20mila dipendenti
La United States Immigration and Customs Enforcement (Ice) è un'agenzia federale statunitense con competenze che vanno dalle violazioni doganali all'applicazione delle leggi sull'immigrazione, dalla prevenzione del terrorismo e alla lotta al movimento illegale di persone e merci. Creata nel 2003 dalla fusione tra le unità investigative del servizio doganale e di quello per l’immigrazione, fa parte del Department of Homeland Security (Dhs), fondato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e responsabile della sicurezza pubblica. L'Ice è la seconda agenzia investigativa federale per dimensioni dopo l’Fbi, con un budget annuo di circa otto miliardi di dollari e oltre 20mila dipendenti distribuiti in più di 400 uffici, nel paese e all’estero. Opera attraverso l'applicazione di oltre 400 statuti federali e dal 9 marzo 2025 è diretta da Patrick J. Lechleitner (sostituito ad interim da Todd M. Lyons a inizio 2025).
L'Ice si divide in due apparati principali: l'Enforcement and Removal Operations (Ero) e la Homeland Security Investigations (Hsi). L'Ero è il "braccio operativo" dell'agenzia e si occupa degli arresti, della detenzione e dell'espulsione degli immigrati che si trovano illegalmente sul suolo americano o che hanno violato le leggi del Paese: gestisce inoltre i centri di detenzione civile, strutture separate dai penitenziari federali e statali. Questa struttura monitora il processo di applicazione delle leggi sull'immigrazione, tra cui l'identificazione, l'arresto, il trasferimento, la detenzione, la gestione delle cauzioni e la libertà vigilata.
L'Hsi è la principale componente investigativa del Dhs e indaga anche all'estero circa diversi tipi di reati federali che vanno dal cyberterrorismo al traffico di droga, esseri umani, armi o denaro. I circa 8.700 dipendenti sono distribuiti negli oltre 300 uffici, di cui un centinaio si trovano all'estero.
L'Ice si compone anche di tre divisioni di supporto: la Management & Program Administration (M&A), l'Office of Principal Legal Advisor (OPLA) e l'Office of Professional Responsibility (OPR). Tra le varie funzioni, la M&A fornisce le infrastrutture essenziali e gli strumenti informatici per il successo delle operazioni dell'Ice e identifica e monitora i parametri di performance dell'agenzia, di cui gestisce anche il budget e le spese. L'Opla fornisce servizi e assistenza legali grazie a oltre 1.700 avvocati e circa 300 figure di supporto, mentre l'Opr è responsabile del mantenimento degli standard professionali: revisiona i programmi e le operazioni e indaga sulle accuse di illeciti che sono mosse nei confronti dell'agenzia da parte di dipendenti e appaltatori, nonché sulle minacce interne ed esterne contro il personale e le strutture.