Ice: cos'è e cosa fa l'agenzia Usa contro l'immigrazione clandestina

L'Ice si compone anche di tre divisioni di supporto: la Management & Program Administration (M&A), l'Office of Principal Legal Advisor (OPLA) e l'Office of Professional Responsibility (OPR). Tra le varie funzioni, la M&A fornisce le infrastrutture essenziali e gli strumenti informatici per il successo delle operazioni dell'Ice e identifica e monitora i parametri di performance dell'agenzia, di cui gestisce anche il budget e le spese. L'Opla fornisce servizi e assistenza legali grazie a oltre 1.700 avvocati e circa 300 figure di supporto, mentre l'Opr è responsabile del mantenimento degli standard professionali: revisiona i programmi e le operazioni e indaga sulle accuse di illeciti che sono mosse nei confronti dell'agenzia da parte di dipendenti e appaltatori, nonché sulle minacce interne ed esterne contro il personale e le strutture.