Los Angeles, agente Ice ferisce tre persone durante un blitz

Un'operazione degli agenti federali dell'immigrazione nel sud di Los Angeles è finita nel caos, quando un uomo dell'Ice ha sparato per fermare un presunto immigrato irregolare, ferendolo. Un colpo è rimbalzato e ha colpito un vicemaresciallo e un influencer di TikTok, Richard LA, che da giugno racconta i blitz dell'Ice ai suoi 130 mila followers. Nessuno è in pericolo di vita. L'obiettivo era arrestare un uomo senza documenti di soggiorno, che stava tentando la fuga. L'episodio, avvenuto vicino a una scuola, ha scatenato proteste nel quartiere ad alta densità latina e nuove preoccupazioni sull'uso eccessivo della forza degli agenti federali in città.