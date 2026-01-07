Minneapolis, agenti ICE sparano e uccidono una donna: "Voleva investirci"

Un agente dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (ICE) a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna che avrebbe "tentato di investire gli agenti federali con il proprio veicolo" durante un'operazione anti-immigrazione nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Lo ha riferito il dipartimento per la Sicurezza interna in un comunicato su X in merito a un'operazione. La vittima era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti.