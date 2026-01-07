Minneapolis, agenti ICE sparano e uccidono una donna: "Voleva investirci"

© Afp
Con oltre duemila agenti la città del Minnesota è l'ultimo bersaglio della campagna dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione illegale. "Gli agenti stanno provocando il caos", ha detto il sindaco Jacob Frey
Un agente dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (ICE) a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna che avrebbe "tentato di investire gli agenti federali con il proprio veicolo" durante un'operazione anti-immigrazione nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Lo ha riferito il dipartimento per la Sicurezza interna in un comunicato su X in merito a un'operazione. La vittima era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti.
Con oltre duemila agenti dell'Ice mobilitati, Minneapolis è l'ultimo bersaglio della campagna dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione illegale. "Gli agenti dell'ICE stanno provocando il caos", ha detto il sindaco Jacob Frey che, sui suoi profili social, ha chiesto alle forze federali di lasciare immediatamente la città.
La sparatoria segna una drammatica escalation nell'ultima di una serie di operazioni di controllo dell'immigrazione condotte nelle principali città americane. Minneapolis e la città gemella St. Paul sono in stato di allerta da quando il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha annunciato ieri l'avvio dell'operazione legata in parte ad accuse di frode che coinvolgono residenti di origine somala e che hanno indotto il governatore Tim Walz (ex candidato alla vicepresidenza con Kamala Harris) a non ripresentarsi per un nuovo mandato