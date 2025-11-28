Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
gravissimo l'altro militare coinvolto

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, Trump: "Morta una soldatessa della Guardia Nazionale | L'aggressore di Washington è un mostro"

Dopo aver annunciato il decesso di Sara Beckstrom, il presidente Usa ha parlato del secondo soldato ferito nell'attacco: "Sta lottando per la sua vita, è in pessime condizioni"

28 Nov 2025 - 01:32

Donald Trump ha annunciato la morte della soldatessa dell'esercito americano Sarah Beckstrom, una dei due membri della Guardia Nazionale coinvolta nella sparatoria avvenuta a Washington mercoledì, non lontano dalla Casa Bianca. "Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta", ha detto il presidente americano in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento. "Non è più con noi. Ci sta guardando dall'alto in questo momento - ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta".

Leggi anche

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato: è un migrante afghano | Usa sospendono i visti da Kabul

Washington, chi è Rahmanullah Lakanwal: l'afghano che ha sparato alla Guardia Nazionale

Dopo aver annunciato la morte di Sara Beckstrom, Trump ha parlato dell'altro soldato della Guardia Nazionale ferito nell'attacco. "L'altro giovane sta lottando per la sua vita. È in pessime condizioni", ha detto il presidente americano parlando con i soldati.

Trump ha quindi definito un "mostro" Rahmanullah Lakanwal, l'afghano che ha sparato contro la Guardia Nazionale a Washington. Il tycoon ha mostrato un'immagine di persone che si accalcavano su un aereo in Afghanistan durante il ritiro delle truppe americane nell'agosto del 2021. "Ecco una foto, date un'occhiata a quell'aereo - ha detto -. Questo è quello che è avvenuto sotto l'amministrazione Biden".

"Questa atrocità ci ricorda che non abbiamo una priorità di sicurezza nazionale più grande del controllo totale sulle persone che entrano e rimangono nel nostro Paese", ha spiegato Trump. "Per la maggior parte, non li vogliamo", ha aggiunto.

Washington, spari a vicino alla Casa Bianca

1 di 15
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

casa bianca
sparatoria
donald trump

Sullo stesso tema