Sparatoria vicino alla Casa Bianca, Trump: "Morta una soldatessa della Guardia Nazionale | L'aggressore di Washington è un mostro"

Donald Trump ha annunciato la morte della soldatessa dell'esercito americano Sarah Beckstrom, una dei due membri della Guardia Nazionale coinvolta nella sparatoria avvenuta a Washington mercoledì, non lontano dalla Casa Bianca. "Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta", ha detto il presidente americano in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento. "Non è più con noi. Ci sta guardando dall'alto in questo momento - ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta".