Mondo
l'aggressione è avvenuta vicino alla casa bianca

Washington, chi è Rahmanullah Lakanwal: l'afghano che ha sparato alla Guardia Nazionale

Secondo Fox News, il 29enne ha combattuto per oltre dieci anni al fianco delle forze speciali americane contro i talebani e collaborato con la Cia prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti

27 Nov 2025 - 11:00
Rahmanullah Lakanwal, il cittadino afghano sospettato di essere l'uomo che ha sparato alla Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca, a Washington, aveva lavorato in passato con le forze armate americane in Afghanistan, prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti. Lo riferisce Fox News, secondo cui il 29enne collaborò in passato con l'esercito e con la Cia, prima di arrivare negli Stati Uniti nel 2021, un mese dopo il ritiro caotico delle forze Usa dal Paese. 

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato: è un migrante afghano | Usa sospendono i visti da Kabul

Il 29enne aveva quindi collaborato in passato con diverse entità governative statunitensi attive in Afghanistan, tra cui la Cia, come membro di una forza partner a Kandahar (come si può vedere nel tesserino pubblicato nella nostra fotogallery). La rete televisiva Fox News Digital ha citato le dichiarazioni dell'attuale direttore della Cia, John Ratcliffe, specificando che Lakanwal entrò negli Stati Uniti un mese dopo il ritiro delle truppe Usa dal Paese asiatico, nell'ambito dell'operazione "Allies Welcome".

Il 29enne aveva presentato domanda di asilo nel 2024. La richiesta del cittadino afghano era stata accettata dall'amministrazione Trump nell'aprile del 2025.

